Gartenmöbel Set 7 Teilig

Ihr wunderschön gestalteter Garten oder gepflegter Wintergarten ist eine Verlängerung Ihres Hauses und die Einrichtung, die es Ihnen ermöglicht, ihre Schönheit wirklich zu schätzen. Hier sind 5 Tipps, die Ihnen helfen, Pick out die besten Gartenmöbel und Wintergarten Möbel:

1. ein Budget festlegen:

Outdoor-Möbel können irgendwo zwischen ein paar hundert bis Tausende von Dollars Kosten. Um den effektivsten Einkauf zu tätigen, legen Sie vor dem Öffnen eines Möbel-Katalogs ein Budget fest.

2. entscheiden Sie den Zweck ihrer Gartenmöbel:

Wenn Sie erwarten, eine Menge Gäste zu unterhalten, müssen Sie vielleicht ein Ess-Set komplett mit einem Tisch und Stühlen.

Umgekehrt, wenn Ihr Garten wird vor allem als Ort zum Entspannen auf Ihrer eigenen, eine Swing-Hängematte eingerichtet zu speziellen “Thought-Spots” kann den Zweck dienen.

Wenn Sie die Art, die Gastgeber Parteien oft, eine Partei Pavillon oder eine Partei Zelt wäre eine große Investition und eine ausgezeichnete Stil-Erklärung.

Solarium Kissen und Liegestühle sind ideal, um die Sonne einweichen, während Wicker Gartenmöbel ist perfekt für eine Outdoor-Familienzimmer Einstellung.

Was auch immer Ihre Bedürfnisse, entscheiden Sie die wichtigsten Utility Ihres Gartens, bevor Sie einen Baumarkt zu Hause zu besuchen.

3. entscheiden Sie, wo Ihre Möbel platziert werden:

Beurteilen Sie das Gelände Ihres Gartens. Wenn es nicht einmal, sollten Sie sich für Möbel, die fest steht. Sie können auch hellere Möbel für weiche Flecken wünschen.

Auch wenn Ihr Garten ist anfällig für viel Sonnenlicht, Investitionen in einem guten, Fade-resistenten Sonnenschirm sollte eine Priorität.

Dann wieder, wenn Ihr Garten ist sehr nah zu Hause, das Styling der beiden sollte ergänzen. Sie können experimentieren mit einem radikal anderen Design oder einen Themen-Garten, wenn es in einer Entfernung von der Haupt-Homestead.

4. nehmen Sie Messungen:

Mit einer einfachen Messung Klebeband und Kreide, um die Abmessungen der Möbel Stücke in Ihrem Outdoor-Bereich sollte Ihnen helfen, zu visualisieren, wenn Sie eine optimale Nutzung Ihres Gartens ohne Pauken es. Zum Beispiel, hölzerne Garten Bänke in einer Ecke platziert können nicht einen großen Effekt zu Ihrem Garten, im Gegensatz zu einem, die entlang der Garten Wände platziert. Verstehen Sie die Platzierung und Dimension ihrer Möbel vor der Auswahl Ihres Materials.

5. Wählen Sie den Stil und das Material:

Schließlich, schmal auf den Stil und Material Ihrer bevorzugten Gartenmöbel. In der Regel sind Outdoor-Stücke einfacher und mehr Wetter-resistent als Indoor Ones. Dies beschränkt jedoch nicht die Reichweite von Material und Styling, die Sie wählen können.

Teak ist das beliebteste in Bezug auf Umweltfreundlichkeit, ästhetische Wert und Haltbarkeit. Eisen fügt einen Hauch von Flair und alten Welt Charme, während Aluminium ist eine leichtere und tragbare Metall-Alternative. Beim Kauf von Wicker Gartenmöbel, ein glattes Gefühl und eine enge, einheitliche Muster sind unerlässlich. Für informelle DOS, Plastik ist die kostengünstigste, tragbare und stapelbar Option, während Harz ist am besten geeignet, wenn Ihr Garten ist feucht oder grenzt an eine Gewässer.

Betrachten Sie diese Punkte und machen Sie sich bereit, ihren eigenen Traum Garten zu schaffen!

Betrachten Sie diese Punkte und machen Sie sich bereit, ihren eigenen Traum Garten zu schaffen!