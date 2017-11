Flurmöbel Vintage

In den meisten Häusern ist der Flur einfach ein leerer Raum, um durch die besten Farben und Innenräume auf die Schlafzimmer, Bäder und die Küche zu gehen. Dies ist auf die falsche Vorstellung, dass Gänge kaum jemals verwendet werden. Obwohl es stimmt, dass die Gänge nicht verwendet werden, um zu sitzen oder zu entspannen in über längere Zeiträume, gibt es eine Menge an und her Aktivitäten in diesem Teil des Hauses, und Sie können gesagt werden, fast in ständiger Verwendung über die Länge des Tages und auch während der Nacht.

Es gibt unzählige Wege, in denen ein Flur gebildet werden kann, um interessant und lebendig auszusehen. Wenn dieser Teil des Hauses leer gelassen und ohne jegliche Art von Inneneinrichtung, können Sie einen Spuk zu entwickeln und bedrohlich Aussehen vor allem während der Nachtzeit. Um dies zu verhindern, ist es wichtig, korrekte Beleuchtung hier zu haben. Eine Vielzahl von Designer-Lampen können über die Wände und die Decke kann mit hängenden Kronleuchter und Lampen dekoriert werden. Nur Putting bis ein paar Lichter können Ihren Flur in eine freundliche und fröhliche Ort, durch die Kinder werden nicht zögern, zu Fu durch die Nacht.

Wenn Sie suchen, um so wenig wie möglich zu investieren, einfach Putting einige Kunst und Handwerk Stücke made von Ihnen oder anderen Menschen im Haushalt kann eine persönliche Note bieten, während auch die Wände aussehen schön und großartig zu sehen. Putting-up Familie Bilder, indem Sie in bunten Frames, die die Farbe an den Wänden ergänzen können auch optisch ansprechend auf das Auge.

Eine andere Möglichkeit, erhellen einen leeren Flur ist, indem Sie Fußmatten mit kreativen Designs oder Teppiche, die entlang der Länge des Bodens kann die Aufmerksamkeit des Betrachters auf den Boden und verwandeln eine einfache hölzerne Etage in etwas viel angenehmer und attraktive.

Mit Spray Farben zu Scribble personalisierte Graffiti an der Wand von jedem Mitglied des Haushalts und auch alle Gäste, die Drop in ist ein lustiger und kreativer Weg, um stumpf und graue Wände zum Leben zu bringen. Die Wände können mit einem leichten, neutralen Farbton gemalt werden und verschiedene farbige Farben können darauf verwendet werden. Dies ist sicher, um es eine Verhaftung Blick mit den Gedanken der so viele Menschen, die an einer Wand. Es wird vollkommen gelingen, die Atmosphäre Ihres Flur zu erhellen.

Eine Art Pinnwand kann auch auf einem der Wände angebracht werden, wo verschiedene Zeichnungen, die von den jüngeren Mitgliedern der Familie gebildet werden können, täglich aufgestellt werden. Wichtige Dinge zu merken und zu-do-Listen können auch hier fixiert werden, um ein jedes Mal, wenn man durch den Flur geht erinnern. Fixieren neuer Fotos hier und die Aktualisierung der Gegenstände, die Sie von Zeit zu Zeit platziert, kann dies zu einer sehr interessanten Ecke Ihres Hauses.

Regale an der Wand nehmen minimalen Platz und können sowohl für Lagerung als auch dekorative Zwecke verwendet werden, indem man dekorative Figuren und Speicherung von Dingen wie Schals, Socken, Schuhe, etc